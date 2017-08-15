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Общество
15.08.2017
Фотофакт: Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь

Известный предприниматель Виктор Горбачев делится фотофактом.

«Вы еще спите? А они, уже давно не спят, – пишет активист у себя в Facebook. – Выгуливаю собаку. На часах 5-30 утра. Люди. Наши граждане. С утра пораньше на ногах. Занимают очередь на сдачу анализов и для получения талонов к врачам. В попытке пройти бесплатно, если успеют записаться.

Только я насчитал вблизи около поликлиники в 5-30 (!) 24 человека. По разным сусекам. Ждут открытия. Ведут записи в тетради прибывающих. Самоорганизация. И сколько ещё в тетрадке записано? Кто отошtл, кто на подходе.

Граждане! Это п***ц! Не, не так! Полный. Это называется – «деды воевали». За это ли? Чтобы стоять с утра на записи к врачам? В то время, когда Ермошины, Мясниковичи, Шуневичи, Кочановы, Жарко и прочие руководители спят и думы о народе думают, этот народ в очередях на перекличке утренней. Социальное государство в действии.

…Им не понять. У них свое личные врачи, поликлиники и думы о другом. Много пообещать и красиво в СМИ про это сказки рассказать. Годами одно и тоже; потерпите, подождите, погодите. Вот-вот будет жить лучше и веселее. На выборы приходите быстрее и их «любимых» выбирайте. А то? А то враги придут и жить не дадут. А народец рты открывает и верит».

 
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