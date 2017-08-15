Участник провокационного тренинга Козлова: «Люди знали, на что шли»

В понедельник в Минске был задержан российский психолог Михаил Козлов. Его задержали вечером во время проведения тренинга по личностному росту «Пробуждение» на улице Воронянского.

Информацию о его задержании подтвердил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

«Он задержан и находится в Октябрьском РУВД. Проводится проверка — поступило заявление, где его обвиняют в мошенничестве», — сообщили TUT.BY в милиции.

— Вчера вечером на телефон милиции «102» позвонила женщина, которая сообщила, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США. Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома, — рассказали в милиции.

Тренинг «посетили» сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска. Участники тренинга были доставлены в РУВД для разбирательства, и после опроса были отпущены.

В понедельник вечером в интернете появилось видео, снятое одним из очевидцев — это участник тренинга по имени Тихон, дополняет «Комсомольская правда в Белоруссии». На Михаиле Козлове наручники, руки сзади.

— Вот она, реальная дружба России и Беларуси, — говорит Козлов на камеру. — Правоохранительные органы Российской Федерации должны как-то отреагировать на этот демарш белоруской милиции, которая в масках ворвалась в помещение тренинга и избила кандидата в президенты Российской Федерации Михаила Козлова. Никаких документов не предъявили. Но я готов нести ответственность.

Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Участвовал в телепроекте «Дом-2». Неоднократно выступал на российских телевизионных каналах.

«Через меня прошло более 45 000 клиентов и более 50 компаний. Я являюсь экспертом-психологом Общественной Палаты РФ, Первого телеканала, телеканала «Россия» и ТНТ. У меня более 200 тв- и радиовыступлений», — так себя охарактеризовал в рекламе своих тренингов Михаил Козлов.

Как известно «Салiдарнасцi», Козлов регулярно посещал Минск с тренингами «Пробуждение», «PROвокация роста» и другими.

Ознакомительные встречи были бесплатными. Далее, для заинтересованных, стоимость участия в мероприятиях разных «уровней» составляла примерно от 300 долларов и выше. Для их проведения снимались помещения, в том числе коттедж в Ждановичах.

— Странно, что кто-то написал заявление. Подписывался контракт – люди знали, на что шли, — делится с корреспондентом «Салiдарнасцi» минчанин Александр, который ранее прошел через «Пробуждение». — Пару лет назад я платил за участие в 3-дневном тренинге 250 долларов – мне сделали скидку. После этого тренинга можно было продолжить обучение, пойдя на мероприятия более серьезных уровней – они длятся дольше и стоят дороже. Однако, как и в «Пробуждении», если ты не справляешься и не выполняешь команды – тебя исключают из процесса и деньги не возвращают. Все это подписывается в договоре изначально, однако, не исключаю, что именно это в итоге кого-то возмутило и подтолкнуло на обращение в правоохранительные органы.

Детали того, что происходит за закрытыми дверями тренингов, участники не разглашают – тоже по договору. Однако, как известно Салiдарнасцi», в тренингах участвую люди из самых разных сфер и с самыми разными проблемами – нерешительные дети обеспеченных родителей, сотрудники сферы услуг, предприниматели, врачи, великовозрастные девственники…

На тренингах участникам даются задания, в том числе домашние, с выходом в свет и провокационными публичными действиями – от переодеваний до бесплатных покупок в магазинах с помощью обращений к другим покупателям. Сам процесс проходит под опекой так называемых «командиров», которые, в зависимости от выполнения заданий, в том числе могут отправлять участников на «растяжки» (своеобразные наказания и штрафы).

По словам собеседника «Салiдарнасцi», сам он может дать только положительные отзывы о тренинге, а его знакомые, которые недавно прошли через мероприятия Козлова, «в безумном восторге».

Байнет: «Теперь он проведет тренинг в милиции... бесплатно»

Форумчане тоже обсуждают новость о задержании Козлова. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Дом-2 – это все, что нужно знать о человеке, которому вы собираетесь отдать ваши деньги».

«Тут такое дело... Он же не скрывал, что их консультировал. С ножом ни к кому с требованием денег не подходил. Личное дело каждого – отдавать деньги за то, что тебе интересно».

«Я сталкивался как с попыткой меня туда вовлечь, так и с жертвами этих тренингов. Несколько выводов из всего этого:

1. держаться подальше (для всех без исключения, включая «умных», которые думают, что психически устойчивы).

2. Людям с нормальной психикой эти тренинги не нужны, впрочем, этих людей стараются выгнать с тренингов сразу, чтобы стадо не волновали.

3. Лучше чем ты сам, никакой тренер тебя не сделает. Для этого нужно собственное желание, капельку разума и время».