Латынина: «Сейчас Северная Корея как колония нафиг никому не нужна»

Международный обозреватель – об отношениях Северной Кореи и США, и кончится ли дело новым Карибским кризисом?

– На самом деле ничего там не происходит. Руководитель Северной Кореи, как и его отец, как и его дед, они занимаются вот уже много лет одним и тем же делом – они продают кирпич, и этот кирпич, на самом деле, никто не покупает, – комментирует картину дня на «Эхе Москвы» Юлия Латынина. – Ну, вот, на примере Северной Кореи видно, что, с одной стороны, сложно как-то совладать с хулиганом приличным людям в XXI веке, потому что в XIX веке, конечно, эту Северную Корею давно бы уже из-за ее слабости завоевали и превратили в колонию.

А сейчас она как колония нафиг никому не нужна, и даже, наоборот, Китай в страшном сне видит, что Северная Корея воссоединится с Южной и станет одним из конкурентов Китая (почему он, собственно, режим северокорейский и поддерживает).

Ну да. Вот, Северная Корея – хороший пример того, что в схватке хулигана и приличного человека всегда выигрывает хулиган. Обратите внимание, не тот, кто сильней, а тот, кто отмороженней.

Но с другой стороны, Северная Корея – это такой же прекрасный пример, что, на самом деле, отмороженный хулиган ни для кого кроме своих граждан опасности, на самом деле, не представляет. Но если ты, конечно, не бедный американский турист, который приехал в Северную Корею, там на память забрал лозунг с какой-то северокорейской башни, тебя избили, посадили на 20 лет, и когда тебя вернули в США, благодаря Трампу, то оказалось, что у тебя уже умер головной мозг. Так этого человека, видимо, что-то там с ним сделали, и какой-то у него был припадок. Вот.

Ну, хорошо, за исключением вот таких вот несчастных случаев, да, бедные несчастные люди, которые живут в концлагерях как физически внутри концлагерей, так и в стране, которая вся является большим концлагерем. Люди, у которых перманентный более-менее голод. Люди, которые зато вынуждены строить светлое будущее и мести дорогу перед своим домом в воскресенье, потому что, ну, у них такая разнарядка: дорогу приводить в порядок должны люди, которые живут рядом с ней, коммунистический субботник.

Зато во дворец вождя ведет, говорят, 10-километровый воздухопровод из соснового бора – они, вот, проблему озонирования воздуха решают без всяких «Тионов».

На самом деле, никого это не пугает. И обратите внимание, что как только Трамп тоже начал повышать ставки, то Северная Корея, наоборот, ставки начала понижать.