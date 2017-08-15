Бабченко: «Положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Dana Mall появился еще один моно-брендовый бутик, открывающий новые возможности
Активистка Femen, обнажившая грудь перед Лукашенко и Порошенко, пришла на допрос в набедренной повязке
«Плохо били в бубен»
Доллар окреп, а евро чуть сдулся
Cын российского депутата открыто мастурбировал на работе в доме культуры
Дмитриев: «Менять Беларусь нужно дома, а не на чужой войне»
Синоптики предупреждают о жаре и грозовых ливнях
Лукашенко сфокусировался на новой кампании
Фотофакт: Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
Латынина: «Сейчас Северная Корея как колония нафиг никому не нужна»
Как сегодня богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
В Беларусь начали прибывать российские военные
Бизнесмен: «Белорусская система основана на жестком контроле, наказании – и будет работать именно так, пока себя не съест»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Приказали сидеть и не двигаться, пригрозили пристрелить»
«Вот так выглядит белорусский «рай» для беженцев из Украины»
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Дом Логвинца взбудоражил общественность
Девушка из соседней страны
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Отберет ли Россия у Беларуси кусок военного пирога?
Почему миссия Кочановой может оказаться невыполнимой
Экономист прокомментировал «сенсацию» о снижении цен в Беларуси
Почему Лукашенко заговорил о «зп» в 1500 рублей? «Референдум можно де-факто объявить за 30 дней до выборов»
Как ЖКХ может стать ближе к народу
Дмитрий Растаев: как я покупал подушку
Цитата дня. Чему поразилась Кочанова
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
Лукашенко, который не продается
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
15.08.2017
Бабченко: «Положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми»

Российский военный репортер в эмиграции – о том, а если бы трагедии «Курска» не случилось?

«Семнадцать лет назад утонул «Курск», – пишет Аркадий Бабченко у себя в Facebook. – За полгода до этого, первого марта двухтысячного, под Улус-Кертом погибла шестая рота. Мы тогда стояли под Шатоем. Это километров, ну, может быть, двадцать. Ночью зимой в горах звуки разносятся далеко. Мы слышали этот бой. А через неделю попали в замес сами. Видимо, с тем же отрядом. Три дня шел бой. Это самый тяжелый бой в моей жизни. Около двадцати погибших, около шестидесяти раненых.

Гибель шестой роты была преступлением еще большим, чем гибель «Курска». Хотя бы потому, что положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми. На общество это произвело такое же шоковое воздействие, как и гибель «Курска».

Я был во Пскове, на кладбище «Орлецы», где похоронена рота.

Через четырнадцать лет именно Псковская дивизия заходила в Украину. Именно псковские десантники уничтожали выходившие из Иловайска колонны. Именно псковские десантники пробили Льву Шлосбергу голову, когда он написал об этом. Именно семьи псковских десантников отказывались от своих мужей за пять миллионов и квартиры. Именно псковские десантники хоронили своих однополчан без имен в могилах под собачьими номерками.

А общество это радостно хавало и поддерживало, приветствуя оккупацию.

Сегодня вся лента в письме капитана Колесникова.

Но думаю я теперь тоже только об одном.

А если бы трагедии «Курска» не случилось и он был бы сейчас в строю, и получил бы приказ вместе с «Адмиралом Кузнецовым» ударить по Алеппо, или, не дай бог, выпустить пару ракет по Мариуполю - что бы было? Каковы были бы действия капитана Колесникова? Запротестовал, уволился, возглавил бы антивоенное движение, сказал бы, что это преступление и он не будет в нем участвовать, или...

Да ладно, чего там.

Ответ и так очевиден.

Извините, но теперь все это рассматривается только с этих позиций».

Бабченко: «Наши морские флоты и десантные войска превратились в символы самой паскудной войны»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:36)
Главное
Саша Варламов: «Сегодня смешно носить одежду этикетками напоказ»
Участник провокационного тренинга Козлова: «Люди знали, на что шли»
Фотофакт: Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
Бабченко: «Положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми»
Цитата дня. Оптимизм Кобякова
Дом Логвинца взбудоражил общественность
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY