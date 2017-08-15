В Беларусь начали прибывать российские военные

Для подготовки к «Западу-2017».

Воинские части и подразделения из российской региональной группировки войск, в задачу которых входит тыловое и техническое обеспечение совместных стратегических учений «Запад-2017», начнут прибывать в Беларусь 15 августа. Об этом сообщает Минобороны Беларуси, отмечает TUT.BY.

— Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учений с 15 августа прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил).

Сама плановая подготовка к учениям «Запад-2017» пройдет с 21 по 25 августа. В ее рамках «состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения Вооруженных сил двух стран», — отмечают в оборонном ведомстве, пишет

Военные двух стран отработают вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники.

Сами учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.