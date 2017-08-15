Бизнесмен: «Белорусская система основана на жестком контроле, наказании – и будет работать именно так, пока себя не съест»

Изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу с начала 2018 года, неприятно удивили бизнес-сообщество.

Проект соответствующего документа опубликовало Министерство финансов Беларуси – в нем оказались меры, которые могут всерьез осложнить жизнь белорусскому бизнесу.

В частности, речь идет об усилении контроля зарубежных счетов и денежных потоков: теперь физлица и ИП должны будут уведомлять госорганы об открытии зарубежных счетов. Также финансовые власти намерены «улучшить обмен информацией» с другими странами, чтобы противодействовать злоупотреблениям в этой сфере.

Кроме того, планируется ужесточить контроль за бизнесом, который имеет задолженности перед ФСЗН или бюджетом по обязательным платежам.

Что о нововведениях думают представители бизнеса?

Как считает директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан, нововведения вряд ли чем-то удивят белорусский бизнес, так как многие обозначенные нормы уже де-факто действуют в Беларуси.

– Что касается ужесточения контроля за уплатой ФСЗН и других платежей, то государство и сейчас старается сначала забрать то, что ты ему причитается. А потом уже, как хотите, между собой разбирайтесь – в судах, где угодно. Налоговая сейчас блокирует счета, чтобы ты никак не мог рассчитаться с контрагентами, – напоминает он.

Что касается ужесточения контроля за зарубежными счетами, то, по мнению эксперта, государство хочет контролировать, чтобы бизнес не уводил деньги на зарубежные счета и не вел расчеты в обход Беларуси.

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