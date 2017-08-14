В «Белэнерго» предупредили о мошенниках, представляющихся работниками компании

После якобы «бесплатного» осмотра непрошенные визитеры предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

В последнее время появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей. Об этом сообщается на сайте «Белэнерго».

Мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций (Минскэнерго, Гомельэнерго, Витебскэнерго и т.д.), навязывают гражданам оказание таких услуг как: замеры напряжения в электрической сети, проверка правильности работы счетчика, замена автоматических выключателей, после якобы «бесплатного» осмотра предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

В целях исключения случаев обмана в компании призвали потребителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

«Обращаем внимание, что все без исключения сотрудники филиалов «Энергосбыт» энергоснабжающих организаций при посещении потребителей электрической энергии в обязательном порядке должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверение сотрудника филиала «Энергосбыт». Удостоверение должно содержать следующую информацию: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью вышеуказанного филиала. Сотрудники филиалов «Энергосбыт» не предлагают заключить договор «на месте» на оказание услуг», — говорится в сообщении «Белэнерго».