Отберет ли Россия у Беларуси кусок военного пирога?

В последнее время российские производители все чаще пытаются заменить белорусскую военную технику местными аналогами.

В частности, накануне в СМИ появилась информация о том, что в России был испытан новый автомобиль КамАЗ-78504 и полуприцеп, с помощью которых возможно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты. Сейчас похожие функции в российской армии выполняет техника белорусского МЗКТ.

Откажется ли Россия от белорусской техники для своего ракетного арсенала?

– Россияне давно пытаются заменить все импортные комплектующие, в том числе и белорусские на свои собственные, – отметил в комментарии «Салідарнасці» военный эксперт Александр Алесин. – Они вкладывали в это большие деньги – в частности, на машины семейства «Платформа» они потратили 270 миллионов, а результат практически не получили.

По мнению собеседника, разработка россиян пока никак не скажется на белорусских производителях, так как они работают в другой нише.

– Но в целом долю белорусских производителей в России стараются уменьшить – даже доходит до того, что они проводят отверточную сборку из белорусских комплектующих, чтобы там только стояло «Сделано в России». Кроме того, например, гусеничные шасси Минского трактора они пытаются заменить на шасси Мытищинского машиностроительного завода.

Эксперт обращает внимание, что часто в таких маневрах россиян присутствует коррупционная составляющая, когда «под видом импортозамещения распределяются большие деньги».

– Думаю, прежде всего, они будут стараться заменить украинские комплектующие, а до белорусских у них руки не дойдут, – считает Александр Алесин.