Отберет ли Россия у Беларуси кусок военного пирога?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В «Белэнерго» предупредили о мошенниках, представляющихся работниками компании
Скульптар прапанаваў перайменаваць парк Горкага ў парк Якуба Коласа
Какое отношение имеет украинский завод «Южмаш» к ракетам КНДР?
Стаўленьне Лукашэнкі да беларускай мовы – шчырая нелюбоў ці палітычны разьлік?
Жара еще вернется: в четверг по югу +31°С
Фейк: из-за антироссийских санкций в Европе не хватает масла
Статкевичу дали 15 суток, но задерживать не стали
Минчанин повис на балконе 26-го этажа ради удачного снимка. Фотофакт
Кочанова: в декабре средняя зарплата в Минске должна составить 1 385 рублей
Под Минском создали необычный аттракцион – кукурузный лабиринт. Фотофакт
Что делать с громкими мотоциклистами, которые мешают спать по ночам
Физлица и ИП должны будут уведомлять налоговую об открытии зарубежных счетов
Сравнение: сколько стоит одежда Zara в Польше и Беларуси
Румас объяснил, почему был уволен Бережков
В Копысе, где родился Лукашенко, оборудовали лучший школьный стадион в области
Федыничу предъявили обвинение
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине. Фотофакт
В Испании троих молодых россиян задержали по подозрению в убийстве иностранца
Редкого белого лося засняли в Швеции
Лукашенко высказался о белорусах, «критикующих» русский язык
Политический обозреватель «Советской Белоруссии»: «Польша — страна-ублюдок»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Приказали сидеть и не двигаться, пригрозили пристрелить»
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Цитата дня. Чему поразилась Кочанова
«Вот так выглядит белорусский «рай» для беженцев из Украины»
Лукашенко, который не продается
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
«Вот так выглядит белорусский «рай» для беженцев из Украины»
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко, который не продается
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
14.08.2017
Евгений Федоров
Отберет ли Россия у Беларуси кусок военного пирога?

В последнее время российские производители все чаще пытаются заменить белорусскую военную технику местными аналогами.

В частности, накануне в СМИ появилась информация о том, что в России был испытан новый автомобиль КамАЗ-78504 и полуприцеп, с помощью которых возможно транспортировать и подавать в шахты тяжелые баллистические ракеты. Сейчас похожие функции в российской армии выполняет техника белорусского МЗКТ.

Откажется ли Россия от белорусской техники для своего ракетного арсенала?

– Россияне давно пытаются заменить все импортные комплектующие, в том числе и белорусские на свои собственные, – отметил в комментарии «Салідарнасці» военный эксперт Александр Алесин. – Они вкладывали в это большие деньги – в частности, на машины семейства «Платформа» они потратили 270 миллионов, а результат практически не получили.

По мнению собеседника, разработка россиян пока никак не скажется на белорусских производителях, так как они работают в другой нише.

– Но в целом долю белорусских производителей в России стараются уменьшить – даже доходит до того, что они проводят отверточную сборку из белорусских комплектующих, чтобы там только стояло «Сделано в России». Кроме того, например, гусеничные шасси Минского трактора они пытаются заменить на шасси Мытищинского машиностроительного завода.

Эксперт обращает внимание, что часто в таких маневрах россиян присутствует коррупционная составляющая, когда «под видом импортозамещения распределяются большие деньги».

– Думаю, прежде всего, они будут стараться заменить украинские комплектующие, а до белорусских у них руки не дойдут, – считает Александр Алесин.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Что зомбоящик делает с людьми (скан)
Сделано в Беларуси: туалеты, в которых все включено
23 жестких, но чертовски точных совета о любви
Реплика дня:
«Глядишь, скоро нас всех оденут в форму: кого в полосатую робу, а кого в крапинку»
Приключения белорусских зарплат в одной картинке
Трагедия самого счастливого города США
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY