Какое отношение имеет украинский завод «Южмаш» к ракетам КНДР?

Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее Время» с Кристиной Сувориной.

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