Фотожабы: Когда услышал про зарплату в 1385 рублей
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Кочанова: в декабре средняя зарплата в Минске должна составить 1385 рублей
«В Декларации о правах человека ничего о лопатах в зубах нет»
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Министр труда рассказала о появлении нового механизма — ID-карты
Скоро на всех экранах страны
ВЦИОМ: низкие зарплаты стали главной проблемой россиян
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Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская рассказала прессе о жителях Донбасса, которые защищаются от «бандеровцев» иконами Николая II
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