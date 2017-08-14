Фотожабы: Когда услышал про зарплату в 1385 рублей

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Кочанова: в декабре средняя зарплата в Минске должна составить 1385 рублей

«В Декларации о правах человека ничего о лопатах в зубах нет»

Кочанова чиновникам: Вы должны отследить каждого человека, составить выверенные списки – предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством

Министр труда рассказала о появлении нового механизма — ID-карты

Скоро на всех экранах страны

ВЦИОМ: низкие зарплаты стали главной проблемой россиян

Вариации на тему отдыха лидера российской партии ЛДПР Жириновского

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская рассказала прессе о жителях Донбасса, которые защищаются от «бандеровцев» иконами Николая II

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Чем август во всем мире отличается от августа в Беларуси