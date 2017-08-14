Жара еще вернется: в четверг по югу +31°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

16 августа ожидается преимущественно без осадков. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +23..+29°С.

17 августа в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С.