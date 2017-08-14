Дом Логвинца взбудоражил общественность

Супруга политика и общественного деятеля Алеся Логвинца вчера выложила на своей странице в Фейсбуке фотографию дома, который они с мужем строят недалеко от Минска.

По социальным сетям тут же пробежал недобрый шепоток – мол, откуда у бедного оппозиционера полмиллиона долларов на строительство особняка?

«Белорусский партизан» расспросил про стройку самого Логвинца.

– Я готов ответить на любые вопрос по поводу дома, – говорит Алесь Логвинец. – Скрывать нам нечего, поэтому жена и разместила фото у себя на странице в Фейсбук. К тому же я не делал тайны из того, что строюсь, говорил об этом в интервью.

– Давно строитесь?

– С 2013 года. И стройка идет во многом благодаря помощи отца Вероники.

–- А где ваш дом находится?

– В десяти километрах от Минска, Гродненское направление. Этот участок получила Вероника, потому что она была прописана в одном доме с родителями.

– Все своими руками делаете или нанимаете рабочих?

– И сам что-то делаю, и тесть очень много помогает – он строитель. И многие друзья уже побывали на стройке. Талака – это очень по-белорусски. Металлочерепицу, которая лежит на крыше, возили с Белостока – она там минимум в 2 раза дешевле. Мои друзья помогали мне ее перевозить (надо было перевезти три с половиной тонны, по 50 кг на человека) – и на машинах, и на автобусе.

– Вы всегда хотели жить за городом?

– Я из деревни, Вероника тоже. Участок она получила еще до того, как мы заключили брак. Ну и надо было быстро строиться, за три года нужно было возвести дом. На это были брошены все мыслимые и немыслимые силы, без помощи родителей мы однозначно не уложились бы в сроки.

– Когда новоселье?

– У нас каждуе неделю Новоселье — так называется деревня рядом с нашим домом, где живут родители жены. Если серьезно, внутри дома нет никакой отделки, нет отопления.

– Алесь, прошу прощения за бестактный вопрос, но… Откуда у бедного оппозиционера средства на загородный особняк?

– Я считаю себя богатым человеком, не только материально. С моим образованием и компетенцией, семьей, друзьями, студентами, людьми, которым я помогаю и которые помогают мне.

– А все-таки?

– Мы стараемся находить средства на строительство постепенно... На окна, например, Вероника заработала переводчицей для наблюдателей ОБСЕ во время президентской компании, на плиты перекрытия и забудовские блоки — предпринимательством. Мы вместе преподавали, занимались переводами. На фу ент заработали, сотрудничая с институтом Гете. Лестница и двери в гараж — это мои пару переводов для Дома прав человека.

– Остается только порадоваться за вас. Хотя некоторые, увидев фото, позавидовали: мол, хоромы рыночной стоимостью около полмиллиона долларов, за какие шиши…

– Обидно, когда свои завидуют… Кстати, если мне дадут полмиллиона долларов, я с моим сегодняшним опытом строительства и контактами таких домов много построю!

Ну и хотел бы заметить, что мы с женой не безработные. И мне не стыдно признаться, что и родители нам помогают – даже продуктами, это дает возможность нам аккумулировать деньги на дом.

– Кстати, неплохой слоган вам подсказали для политической кампании: построил дом – построю и Беларусь. Вы будете выдвигать свою кандидатуру на выборы в местные советы?

– А есть ли у нас выборы? Это более важный вопрос... Может, некоторым демократическим кандидатам пообещают какую-то кость, и они станут в очередь за подачкой, согласятся играть по правилам власти. Меня такие игры не очень интересуют…