«Вести» опубликовали заметку, озаглавленную «Без российского масла круассаны и кексы в Европе к Рождеству станут золотыми».

Ссылаясь на репортаж CNN, авторы заметки пишут: «Европейские кондитеры бьют тревогу: из-за серьезного кризиса с маслом они прогнозируют резкое увеличение цены на круассаны, булочки и иную выпечку. Пика же кризис может достичь к Новому году, когда особо востребованы рождественские кексы. <…> Эксперты поясняют, что «масляный» кризис возник из-за антироссийских санкций, тогда как мировое потребление масла восстанавливается после многих лет спада. Отмечается, что до введения антироссийских санкций на долю России приходилось 24% экспорта сливочного масла в ЕС».

Кто эти эксперты «Вестей», остается загадкой. Но экспорт с импортом они явно путают.

CNN действительно рассказывает о том, что Европа столкнулась с нехваткой сливочного масла. Розничные цены в июне повысились на 20% по сравнению с июнем прошлого года. Вот только виноваты в этом не санкции.

Основная причина масляного кризиса — увеличение спроса, вызванное двумя факторами: во-первых, растет потребление этого нетрадиционного для местной кухни продукта в Китае, во-вторых, недавние исследования показали, что распространенные представления о вредности сливочного масла для здоровья ошибочны, и это изменило рацион сторонников здорового образа жизни.

Но как же быть с 24% экспорта, которые давала Россия? Неужели «Вести» взяли эту цифру с потолка? Вовсе нет. Цифра тоже из репортажа CNN. Но с точностью до наоборот: 24% всего экспортируемого странами Евросоюза сливочного масла уходило в Россию, пока та не ввела эмбарго на импорт европейских продуктов.

CNN рассказывает о том, что из-за потери российского рынка молоко в Европе заметно подешевело, а во многих странах оказалось даже дешевле питьевой воды. Это привело к сокращению производства молочных продуктов, часть молочных ферм закрылась, поэтому сейчас не удается быстро удовлетворить растущий спрос. Так что некоторое отношение к «масляному кризису» Россия все же имеет, но совсем не такое, о каком пишут «Вести».

Санкций же против российского сельскохозяйственного экспорта Евросоюз вообще не вводил. Его санкции касаются торговли оружием, некоторыми видами минерального сырья, инвестиций в ряд секторов экономики (сельское хозяйство в этот список не входит), поставок оборудования для добычи полезных ископаемых. Ответные санкции России против стран Евросоюза затрагивают исключительно импорт европейского продовольствия, но не экспорт российских товаров.