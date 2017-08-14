Статкевичу дали 15 суток, но задерживать не стали

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Николай Статкевич был привлечен к административной ответственности судом Ленинского района Минска.

Еще 9 августа судья Юлия Ковяко, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемого, наказала его 15 сутками ареста за участие в несанкционированной акции, которая проходила в центре Минска.

Суд признал, что политик принимал активное участие в составе группы граждан без разрешения Мингорисполкома 3 июля на Октябрьской площади в Минске, с целью публичного обсуждения отмены военных учений «Запад-2017» и освобождения политзаключенных.

Интересно, что, несмотря на решение суда, Николай Статкевич по-прежнему находится на свободе. Напомним, ранее суд приговорил политика к штрафу за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая к могилам советских солдат – суд расценил это как участие в несанкционированном мероприятии.