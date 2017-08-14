Минчанин повис на балконе 26-го этажа ради удачного снимка. Фотофакт

В воскресенье в вайбер-чате четырех домов на улицах Богдановича и Тургенева в Минске появилась пугающая фотография, сообщает TUT.BY.

На снимке двое парней: один повис на поручнях балкона, другой его фотографирует. Все это происходит на 26-м этаже.

Фото со страницы в Фейсбуке минчанки Елены

— Кадр сделан около девяти вечера кем-то из жителей дома № 140 на улице Богдановича, — рассказывает минчанка Елена, которая выложила снимок на своей странице в фейсбуке. — На фото дом напротив — это значит 136-й или 138-й.

Кто они — парни на фотографии — Елена не знает.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сказали, что подобные ситуации происходят редко. Четкой инструкции, как поступить, заметив подростков, которые рискуют жизнью ради удачного кадра, нет. Каждый случай индивидуален.

— В первую очередь набирайте 102, называйте адрес, где это происходит, — советует Александр Ластовский, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома. — Если потребуется помощь спасателей, оперативный дежурный передаст эту информацию в МЧС.