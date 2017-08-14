Кочанова: в декабре средняя зарплата в Минске должна составить 1 385 рублей
Об этом заявила глава Администрации президента на совещании в Мингорисполкоме, передает БЕЛТА.
Минску доведено задание достичь в декабре уровня средней заработной платы Br 1 385.
– Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его, – подчеркнула Наталья Кочанова.
Напомним, что в июне средняя зарплата в Минске составила 1 143 рубля.
По поводу установленного задания по трудоустройству на вновь созданные рабочие места Наталья Кочанова сказала, что этим нужно вплотную заниматься и главам администраций, и руководителям на местах:
– Поставлена задача до 1 октября принять обновленный декрет №3. Акцент переносится на местные органы власти. Вы должны отследить каждого человека, составить выверенные списки - предлагайте людям работу, помогайте им с трудоустройством.
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