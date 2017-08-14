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Скандалы
14.08.2017
Евгений Федоров
Федынич – о предъявленных обвинениях: «Это заказное мероприятие»

Председатель профсоюза РЭП рассказал, смогут ли силовики парализовать работу независимой структуры.

Руководитель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич прокомментировал «Салідарнасці» информацию о предъявлении ему обвинений по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов.

Также с профсоюзного лидера была взята подписка о невыезде, хотя ранее силовики применять ее не стали.

– Мне потом пришло письмо, после того, как я был в ДФР, – за подписью заместителя начальника. Он принял решение о моем невыезде. В принципе, это решение было, просто я нигде под ним не подписывался. И сейчас они продублировали то, что уже было сделано, – объяснил Геннадий Федынич действия силовиков.

Председатель РЭП также подчеркнул, что как он, так и его коллега Игорь Комлик (задержанный силовиками бухгалтер профсоюзаприм. «С») уверены в своей невиновности.

– Это заказное мероприятие – я и мой коллега Игорь здесь вины не признаем, потому что мы ни в чем не виноваты, – отметил Федынич.

При этом собеседник добавил, что пока «сложно сказать, почему не отпускают Игоря Комлика – ведь ему вполне могли сделать подписку о невыезде».

Также профсоюзный лидер прокомментировал версию о том, что с помощью уголовного дела власть пытается нейтрализовать независимые профсоюзы накануне осени, когда возможен рост социального недовольства населения.

«Им надо было провести зачистку – того же Федынича «подвесить» под уголовную статью»

– Можно предполагать на осень все, что угодно – но она может быть и горячей, и не горячей. Это зависит от того, как сложится ситуация на предприятиях, какой будет уровень дохода людей. Но с учетом того, что по Декрету №3 поднимались люди совершенно не политизированные и далеко не члены профсоюза – дело, в первую очередь, в недовольстве людей.

Эти действия (возбуждение уголовного делаприм. «С».) очень сложно назвать неполитизированными, если даже захотеть. Но скажу, что парализовать работу профсоюза будет проблемно, так как мы сейчас делаем все, чтобы работа продолжалась. Мы будем и дальше поддерживать людей, – сказал Геннадий Федынич. 

 
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