Под Минском создали необычный аттракцион – кукурузный лабиринт. Фотофакт

21-летний студент Александр и фермер Дмитрий Крылов запустили совместный бизнес-проект, сообщает Onliner.by.

По замыслу организаторов, блуждание по лабиринту (который выстрижен в форме карты Беларуси) рассчитано на час-полтора. За это время нужно будет (необязательно) отметиться печатями во всех контрольных точках (пикетах), чтобы на выходе получить памятный приз.

Билет для взрослых стоит 7 рублей, для школьников — 4 рубля, дети до семи лет — бесплатно. Чтобы выйти в ноль по итогам сезона, нужно продать около 2 тыс. билетов.