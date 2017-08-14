Что делать с громкими мотоциклистами, которые мешают спать по ночам

Традиционно в летний период на улицах больших городов появляется много мотоциклистов. Они вызывают немало претензий и возмущений со стороны автолюбителей и обычных жителей.

Но в жару, когда трудно спать с закрытыми окнами, люди активно обсуждают любителей ночных покотушек, чьи моторы слышно за несколько кварталов.

– Зла пост. Пусть в аду мотоциклисты укачивают двойню, которая плачет, разбуженная ими несколько раз в течение дня. А ещё пусть задыхаются от жары из-за того, что нельзя открыть окна в детской комнате из-за их колымаг, ― написала на своей странице известная журналистка Катя Пытлева, которая сейчас находится в декрете и воспитывает двоих 6-месячных близнецов.

Пост собрал много комментариев. Возмущённые жители Минска убеждены, что мотолюбители намеренно переделывают глушители, чтобы их было слышно издалека, так как это для них показатель крутизны. Кто-то предлагает сделать в городе часы тишины, либо вообще запретить большим группам мотоциклистов собираться вместе и выезжать по ночам.

Сами владельцы мотоциклов апеллируют к тому, что это город, где ездить по дорогам можно в любое время, а если кому-то это не нравится, то предлагают перебираться в деревню, где «тихо и поют птицы».

Но существует ли какая-то шумовая норма для транспортных средств, могут ли пройти техосмотр мотоциклы с изменёнными глушителями, знает об этой проблеме ГАИ и кто на самом деле прав: обычные горожане или мотолюбители?

– А давайте поставим вопрос по-другому, ― предлагает эксперт по ПДД, ДТП и байкер с многолетним стажем Александр Коноплицкий. ― Если вы покупали квартиры рядом с дорогой, вы же понимали, что это дополнительный шум? Поэтому это претензия из разряда «уберите дорогу, она мешает спать». Но транспортное средство предназначено для передвижения по дороге и, если я его приобрёл законно и если по конструкции завода мотоцикл такой, то что тут делать? Это официальные глушители! Вы просто не видели мотоцикл без глушителя, потому что рядом с ним вообще стоять невозможно.

Александр возмущён тем, что всех мотолюбителей уравнивают. Мол, люди же разные. Например, он правила не нарушает, хотя технически его байк позволяет многое:

– Пока вы будете только передачу переключать, я для вас превращусь в точку на горизонте, но я этого не делаю!

Александр добавляет, что раньше, когда байкеры собирались на Немиге, к ним часто приезжала молодёжь на спортивных мотоциклах. Они разговаривали, делились опытом, учили, что можно делать, а что нет. Теперь же, когда Верхний город сделали пешеходным, собираться негде, а соответственно, и повлиять на молодёжь невозможно. Что же касается громкости двигателей, то по убеждениям эксперта, многие спортивные мотоциклы просто не могут тихо ездить, потому что так сконструированы. А это уже проблема, которую так просто не решишь.

С 2015 года в Беларуси установлен шумовой норматив для мотоциклов. Громкость выброса отработанных газов двигателя не может превышать 96 децибел. Для сравнения, уровень шума от работающей бензопилы ― в среднем 100 децибел. Но действительно есть случаи, когда мотоцикл может пройти техосмотр даже с превышением этого предела.

– По границе в 96 Дб замер происходит, если на глушителе нет таблички с шумовыми характеристиками от завода-производителя, ― говорит инженер одной из столичных станций техобслуживания. ― Если табличка есть, то мы просто сверяем её показатели с данными шумомера. Но обычно характеристики завода изготовителя не превышают 96 децибел.

По информации ГАИ, с начала сезона на мотоциклистов с громкими байками составлено около ста протоколов. Правда, шумные двигатели ― лишь повод для правоохранителей проверить документы, так как штрафуют обычно за другое.

– Есть мотоциклы спортивные, а есть трековые, ― говорит пресс-секретарь минской ГАИ Сергей Зараник. ― Обычно они переделывают трековые и начинают портить людям нервы. То есть они намеренно нарушают закон, так как при этом не проходят техосмотр. Естественно, что ГАИ их ловит и штрафует. Но какая средняя сумма штрафа, сказать не могу. Потому что это индивидуально по каждому мотоциклу, там может быть много разных критериев ― где-то переделал, где-то техосмотр не прошёл, где-то повторно в течение года, невыполнение предписания ― это разные цифры, но в целом выходит немалая сумма.

Жителям домов, возле которых мотоциклисты регулярно соревнуются в скорости и громкости, Сергей Зараник советует просто обращаться в ГАИ. Правда, как это поможет в условиях, когда мотоцикл движется, непонятно.