Физлица и ИП должны будут уведомлять налоговую об открытии зарубежных счетов

В августе Минфин Беларуси по традиции опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс. Если текущий проект утвердят, изменения вступят в силу 1 января 2018 года.

Юристы REVERA Марина Мишакова и Анастасия Леонова рассказали TUT.BY о самых важных и актуальных нововведениях в общей части Кодекса.

1. Физлица и ИП должны будут уведомлять об открытии зарубежных счетов

Физлица и ИП, являющиеся налоговыми резидентами Беларуси, должны будут информировать налоговые органы об открытии или закрытии счетов в зарубежных банках.

Срок на такое уведомление — 30 календарных дней со дня открытия или закрытия счета. Неуведомление повлечет штраф от 2 до 30 базовых величин (46-690 рублей).

2. Наладится обмен налоговой и финансовой информацией между странами

Несмотря на то что Беларусь пока не присоединилась к Автоматическому обмену информацией (CRS), планируется, что с 1 января 2018 года Нацбанк и другие банки будут представлять в Министерство по налогам и сборам следующую информацию:

– о счетах, открытых иностранными организациями и физлицами в банках Беларуси, и доходах, зачисленных или выплаченных с таких счетов;

– об исполнении белорусскими организациями и ИП внешнеэкономических договоров.

Эти сведения составляют банковскую тайну и будут подлежать передаче налоговым органам иностранных государств на основании международного договора. Благодаря этому изменению налоговые разных стран смогут оперативно получать информацию о наличии денежных средств своих граждан в других странах.

Такое нововведение демонстрирует готовность Беларуси к взаимному международному обмену налоговой и финансовой информации, отмечают юристы.

3. Физлица смогут подавать электронную декларацию

Это касается декларации по подоходному налогу — ее можно будет подавать как в бумажном, так и электронном виде через «личный кабинет» плательщика. Для юрлиц такая возможность существовала и раньше.

Для того чтобы получить доступ к «личному кабинету», нужно зайти на портал http://portal.nalog.gov.by/home и заполнить заявку. После этого следует обратиться в любой налоговый орган вне зависимости от места жительства, в этот же день они выдадут идентификационный код и пароль (под паспорт).

Через «личный кабинет» можно также подать заявку на получение документов, записаться на личный прием к руководству инспекций и просмотреть личную историю записей, оплатить налоги через интернет-банкинг Беларусбанка, просмотреть поданные декларации в ИМНС.

4. Организации и ИП не смогут скрыть задолженности перед налоговой

Если у организации или ИП будут задолженности:

по налогам, пеням и другим обязательным платежам в бюджеты или ФСЗН,

по штрафам за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и против порядка налогообложения

они обязаны будут зачислить на свои текущие банковские счета не только выручку, но также и займы/кредиты.

Сейчас, если у ИП есть задолженность перед контрагентом, можно взять займ и отправить деньги напрямую кредитору, минуя свой банковский счет. В новой редакции Налогового кодекса это станет невозможным — все денежные потоки будут четко контролироваться.

5. Налоговая будет оперативнее узнавать о нотариально заверенных сделках

Сейчас нотариусы обязаны уведомлять налоговую о двух вещах: выдаче свидетельств о праве на наследство и удостоверении договоров дарения, мены, купли-продажи, ренты. Срок такого уведомления — не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим календарным.

В новой редакции они обязаны делать это ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Изменение позволит налоговым органам более оперативно получать информацию о совершенных нотариально удостоверенных сделках.

6. Расширен список документов для налоговой, перевод которых не нужно нотариально заверять

Сегодня, если иностранная организация или физлицо подает в налоговую перевод подтверждения налогового резидентства, заверять его не нужно. С 1 января 2018 года к документам, переводы которых не нужно заверять, планируется добавить следующие:

– заключение иностранных аудиторов для учета затрат иностранной компании, понесенных для деятельности ее постоянного представительства в Беларуси;

– договоры и первичные учетные документы иностранных компаний для подтверждения затрат, понесенных за пределами Беларуси для деятельности ее постоянного представительства внутри Беларуси.

7. ИП смогут 2 года не заниматься предпринимательской деятельностью без последствий

Сейчас, если ИП не занимается предпринимательской деятельностью 12 месяцев подряд и не информирует налоговую о причинах, к нему, вероятнее всего, направят выездную проверку. С 1 января 2018-го это правило меняется — проверка будет проводиться только через 24 месяца.