Белорусское интернет-сообщество давно утвердилось в мысли, что «у нас в стране мемобразующий президент».

Едва ли не половина из всего сказанного гарантом отечественной стабильности за годы его бессменного правления была растащена на цитаты, став щедрой пищей для интернет-мемов.

Немало дровишек в топку сетевой юмористики подкинули и пресловутые селекторные совещания. «БелГазета» решила прошерстить страницы славной истории топовых президентских conference call.

Повелитель дождя

В 1996г., на одном из первых совещаний, посвященном уборке урожая, родился мем, ставший символом наступающей эпохи чудес. Обращаясь к брестскому губернатору Владимиру Заломаю, который пожаловался, что уборка, дескать, идет, трудно, т.к. дожди зарядили, Александр Лукашенко обронил сакраментальное: «Что ты мне жалуешься на дождь? Ты мне все лето просил дождь, я послал тебе дождь - что ты теперь на дождь ссылаешься?». Эта фраза впоследствии стала производной для множества суб-мемов, как то: «Вы просили снега - я дал вам снег»; «Вы просили ЧМ по хоккею - я дал вам ЧМ»; «Вы просили «Оскар» для ДиКаприо - я дал вам «Оскар» и т.д.

Отнять и поделить

Президентское умение добывать средства неожиданными для цивилизованного мира способами давно стало притчей во языцех. Так, на селекторном совещании в 2001г. он дал команду тогдашнему министру МВД Владимиру Наумову останавливать дорогие иномарки и требовать у их хозяев денег на посевную. А в июле 2002г. в ходе совещания была введена «топливная разверстка». Обсуждая с региональными руководителями возможность продажи поставщиками солярки предприятиям агрокомплекса с отсрочкой оплаты до 1 декабря, президент имел неосторожность спросить в прямом эфире: «Что они нам подарят?». Уже на следующий день понятливое руководство «Белнефтехима» объявило поставщикам нефтепродуктов, что в течение августа 27 кг солярки с каждой тонны нефти, ввозимой в страну, должны безвозмездно отгружаться в колхозы.

Адепты и бунтари

Селекторное совещание 5 августа 2004г. вписало в историю современной Беларуси имя тогдашнего брестского губернатора Константина Сумара. Обсуждая с президентом проблемы уборочной, связанные с погодными условиями, он обмолвился: «Я не хотел бы с богом спорить, уважаемый Александр Григорьевич. Вы ж видите, какая погода». «Я ж не бог», - на всякий случай напомнил президент. «Вы немножко выше!» - с энтузиазмом заверил его губернатор.

Но в этом же году случился и первый «бунт на корабле». Глава Минской области Николай Домашкевич пытался было закупить импортные комбайны, хотя глава государства велел приобретать отечественные. Это и послужило причиной для недовольства последнего. «У меня болит душа за хлеб!» - пояснил свои действия губернатор. «Мне твоя душа больная не нужна. Почему заранее комбайны не заказал?» - негодовал гарант. «Я здесь не виноват и чужую вину брать не буду. Я честный человек, и нечего меня на всю страну полоскать... Хлеб сегодня вырос хороший, а собрать - бьют по рукам и ногам», - бесстрашно парировал Домашкевич.

Смелый поступок губернатора, не побоявшегося поставить начальство на место, дал пищу для размышлений на тему «вертикального бунта». Увы, никакого бунта не последовало - остальные акторы вертикали как внимали своему боссу на полусогнутых, так и продолжают внимать по сей день.

Картинка минус

В том же году произошел сбой в телевизионной трансляции селектора, и президент это заметил. Учитывая важность мероприятия, транслируемого в прямом эфире, гарант отчитал перед всеми тогдашнего министра связи Владимира Гончаренко. «Гончаренко, почему у тебя пустой экран? Позорник ты! - заявил он во всеуслышание. - Куда ты картинку загнал? Администрация виновата? Так это вы в резиденции так работаете. А где меня нет, так там вообще, наверное, черный экран. И где ж на вас жалобы поступят! Вы ж запугали полстраны».

Когда через год во время выступления на селекторном совещании председателя КГК Анатолия Тозика в динамиках появился какой-то гул, Гончаренко стал нервно оглядываться по сторонам. Стать еще раз «позорником» на всю страну ему явно не улыбалось. Правда, на этот раз все обошлось - трансляция прошла без сучка и задоринки.

Ён выбраў лён

В 2005г. президент показал себя и медицинским светилом, и знатоком эстетических вкусов вверенной ему паствы. Получив информацию о том, что Оршанский льнокомбинат затоварен, он потребовал «немедленно развязать эти проблемы». «Извините меня, я опять не хочу выглядеть перед министром здравоохранения и другими дилетантом, но у нас же проблемная республика по раковым заболеваниям, онкологическим и так далее. Так надевайте лен! - рекомендовал он. - Крестьяне же советуют носить. Это не потому, что я тут верчусь на экране в льняной одежде. Это здорово для человека. Вы же агитируйте. Ну и вообще, это красотища! Особенно для девушки. Одежда и постельные ткани... А мы сегодня затоварились льняными тканями. Не можем их продать. Да у нас население купит! Просто нужно сделать продукцию и ее реализовать». После этого лен стали пихать, куда надо и не надо. В продаже появились даже эксклюзивные белорусские джинсы изо льна. Население, впрочем, покупать их особо не рвалось. Да это и неважно - главное, мудрый президентский наказ был выполнен.

Апельсины из Шарковщины

В 2007г. гарант отечественной стабильности запретил закупать за пределами республики пивоваренный ячмень. «Вы ориентируйте пивоваров, что они по Европе за ячменем не поедут! - дал он очередной наказ правительству. - Да они и сами не поедут, потому что цены великие. И потом вывозить валюту за пределы страны, вместо того чтобы купить у себя, с этого года надо заканчивать. Импорта из-за границы не должно быть без разрешения правительства».

Впрочем, ограничительные настроения коснулись тогда не только ячменя. «Что, чеснок не можем вырастить у себя? - разошелся гарант. - Мы все можем у себя вырастить! Все культуры, которые производятся в мире! Это я убедился на примере султаната Оман. Арабские Эмираты практически все продукты питания закупают, я думал и в Омане так. Нет. «Мы все это производим». Как? «Мы все это в теплицах производим!»

После воспоминаний об оманском султане Остапа, что называется, понесло. «Кто сказал, что сегодня апельсины или лимоны нерентабельно производить в условиях Беларуси, в теплицах? - задался он риторическим вопросом. - Никто ж этого не сказал, никто не попробовал. А уже говорить о салатах, перцах - это вообще наш продукт, и это рентабельно в условиях Беларуси… Мы немало валюты тратим на чеснок, на перец, на апельсины, на другие фрукты-овощи. Чтобы это заместить и не завозить со стороны, мы это должны производить у себя. Вот на это и будем направлять средства».

Батка и его «болезнь»

В 2012г. во время селекторного совещания гарант внезапно расчувствовался. «Я к вам отношусь как к своим детям, несмотря на то, что многие - мои ровесники и старше меня, - признался он своим подчиненным. - И мне сегодня отправить в отставку министра или губернатора - это болезнь, пока не забудется, наверное, год, и то я потом через некоторое время спрашиваю: а как там этот, а как там тот? Но иначе я поступить не могу, и не надо на меня обижаться. Я не могу провалить дело из-за хорошего отношения к человеку. Также и губернаторы - все они мои люди, я за всех несу ответственность. Но, извините, и спрашивать буду на всю катушку».

«В Декларации о правах человека ничего о лопатах в зубах нет»