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14.08.2017
Румас объяснил, почему был уволен Бережков

Руководитель БФФ Сергей Румас подтвердил причину отстранения Владимира Бережкова от должности директора ООО «Свой футбол», которое создает футбольный телеканал «БК-Сетанта».

По информации TUT.BY, поводом для увольнения послужил пост бывшего главного редактора «Прессбола» в фэйсбуке 4 августа.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я уважаю Владимира Петровича как профессионала в своей области. Но то, что может высказывать журналист или блогер, не всегда может выносить в публичную сферу директор компании. Проект и так движется очень тяжело. Публичная полемика с переходом на личности не способствует тому, чтобы вопрос создания футбольного телеканала был решен как можно быстрее. Поэтому учредителями было принято решение о том, что проект будет вести другой человек. Сейчас мы находимся в поиске нового директора, который будет в большей степени менеджером, чем творческой личностью, — сказал TUT.BY Сергей Румас, но отказался от других комментариев до принятия окончательного решения по телеканалу.

 
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