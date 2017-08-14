В Копысе, где родился Лукашенко, оборудовали лучший школьный стадион в области

Самый современный школьный стадион в Витебской области к новому учебному году оборудовали в городском поселке Копысь Оршанского района, сообщили в управлении образования облисполкома.

Подготовка Копысской детского сада — средней школы к учебному году идет по двум направлениям. Во-первых, это реконструкция корпуса детского сада. Здесь полностью обновили фасад и кровлю здания, кухню, санузлы и другие внутренние помещения, благоустроили территорию.

Во-вторых, для детей готовят школьный стадион.

«Учеников ожидает самый настоящий подарок. На стадионе оборудовали футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерную, волейбольную и баскетбольную площадки, купили новый спортивно-игровой инвентарь», — рассказали в управлении.

По мнению специалистов, сегодня это самый современный школьный стадион в области.

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