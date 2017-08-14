Федыничу предъявили обвинение

Главе профсоюза РЭП Геннадию Федыничу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов), сообщила TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

С Федынича взята подписка о невыезде.

— Расследование дела продолжается. В качестве обвиняемых привлечено два лица — руководитель и главный бухгалтер, — добавили в СК.

Обвинение второму фигуранту дела, бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику, по той же статье предъявили 10 августа. Он, в отличие от Федынича, находится под стражей.

Санкции статьи, которая вменяется Федыничу и Комлику, предусматривают до 7 лет лишения свободы.