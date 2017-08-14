Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Статкевичу дали 15 суток, но задерживать не стали
Минчанин повис на балконе 26-го этажа ради удачного снимка. Фотофакт
Кочанова: в декабре средняя зарплата в Минске должна составить 1 385 рублей
Под Минском создали необычный аттракцион – кукурузный лабиринт. Фотофакт
Что делать с громкими мотоциклистами, которые мешают спать по ночам
Физлица и ИП должны будут уведомлять налоговую об открытии зарубежных счетов
Сравнение: сколько стоит одежда Zara в Польше и Беларуси
Румас объяснил, почему был уволен Бережков
В Копысе, где родился Лукашенко, оборудовали лучший школьный стадион в области
Федыничу предъявили обвинение
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине. Фотофакт
В Испании троих молодых россиян задержали по подозрению в убийстве иностранца
Редкого белого лося засняли в Швеции
Лукашенко высказался о белорусах, «критикующих» русский язык
Политический обозреватель «Советской Белоруссии»: «Польша — страна-ублюдок»
СМИ узнали, что Елизавета II собирается отречься от престола
Сьвятлана Алексіевіч наведала школу, дзе яна вучылася
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Приказали сидеть и не двигаться, пригрозили пристрелить»
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Цитата дня. Чему поразилась Кочанова
«Вот так выглядит белорусский «рай» для беженцев из Украины»
Лукашенко, который не продается
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Все, что нужно знать о сельском хозяйстве Беларуси, в одном фото с родины Лукашенко
«Вот так выглядит белорусский «рай» для беженцев из Украины»
Веб-модель из Барановичей: «Я продаю всего лишь сексуальную картинку»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет
Лукашенко обновил «раздеваться и работать»: пообещал вычленить «тунеядцев», после чего «лопату в зубы — и пошел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко, который не продается
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
14.08.2017
Евгений Федоров
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»

Как россияне отреагировали на слова Александра Лукашенко об ухудшении отношений Беларуси и России.

В своем интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир в воскресенье 13 августа, глава государства в очередной раз раскритиковал своих российских коллег.

В частности, Александр Лукашенко заметил, что в последнее время две страны начинают «откатываться» в двусторонних отношениях.

– Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через международные пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам на границе под Брестом… В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться, – добавил он.

Лукашенко вспомнил о «шапке Мономаха», которую он якобы хотел унести в Минск

Российские СМИ такая шпилька в адрес российского руководства, очевидно, не зацепила – на выпад руководителя местные журналисты и колумнисты пока не отреагировали. А вот простых российских интернет-пользователей слова Лукашенко, похоже, задели.

Предлагаем избранные мнения с дискуссионной площадки агентства «Росбалт», а также российского сегмента социальных сетей.

«Шинель всемирного миротворца не дали, хотя он пожертвовал ведро кофе, баксы ограничивают – кому это понравится…»

«И нашим и вашим! Как только его рейтинг падает в стране, он бежит к России, нечестен в партнерстве!»

«Не в первый раз жмет на антироссийские константы. И что? Констатации продолжаются, любовь со стонами о разрыве отношений бесконечна. С оформлением развода опоздал».

«Завидует Мадуре? Мадуре, значит, на халяву шесть миллиардов, а ему – плати за газ».

«Сейчас ему Путин подольет деньжат, отношения и улучшатся. На время».

«Сейчас, как всегда, очередную партию бабок подкинут для очередного примирения и, молчок, до следующей подачки».

«Наверное, халява кончается, поэтому и песни такие поет».

«Мне эти постсоветские сходки напоминают фильм «Свадьба в Малиновке» а именно незабвенный Попандопуло. Он там говорил, мол, у нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому. Наверное, у батьки это любимый герой».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:21)
Главное
Что зомбоящик делает с людьми (скан)
Сделано в Беларуси: туалеты, в которых все включено
23 жестких, но чертовски точных совета о любви
Реплика дня:
«Глядишь, скоро нас всех оденут в форму: кого в полосатую робу, а кого в крапинку»
Приключения белорусских зарплат в одной картинке
Трагедия самого счастливого города США
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY