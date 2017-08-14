Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»

Как россияне отреагировали на слова Александра Лукашенко об ухудшении отношений Беларуси и России.

В своем интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир в воскресенье 13 августа, глава государства в очередной раз раскритиковал своих российских коллег.

В частности, Александр Лукашенко заметил, что в последнее время две страны начинают «откатываться» в двусторонних отношениях.

– Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через международные пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам на границе под Брестом… В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться, – добавил он.

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Российские СМИ такая шпилька в адрес российского руководства, очевидно, не зацепила – на выпад руководителя местные журналисты и колумнисты пока не отреагировали. А вот простых российских интернет-пользователей слова Лукашенко, похоже, задели.

Предлагаем избранные мнения с дискуссионной площадки агентства «Росбалт», а также российского сегмента социальных сетей.

«Шинель всемирного миротворца не дали, хотя он пожертвовал ведро кофе, баксы ограничивают – кому это понравится…»

«И нашим и вашим! Как только его рейтинг падает в стране, он бежит к России, нечестен в партнерстве!»

«Не в первый раз жмет на антироссийские константы. И что? Констатации продолжаются, любовь со стонами о разрыве отношений бесконечна. С оформлением развода опоздал».

«Завидует Мадуре? Мадуре, значит, на халяву шесть миллиардов, а ему – плати за газ».

«Сейчас ему Путин подольет деньжат, отношения и улучшатся. На время».

«Сейчас, как всегда, очередную партию бабок подкинут для очередного примирения и, молчок, до следующей подачки».

«Наверное, халява кончается, поэтому и песни такие поет».

«Мне эти постсоветские сходки напоминают фильм «Свадьба в Малиновке» а именно незабвенный Попандопуло. Он там говорил, мол, у нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому. Наверное, у батьки это любимый герой».