Экономист Ярослав Романчук назвал в «Белгазете» денежные суммы, уходящие на поддержку сельского хозяйства.

– Нет сомнений, что выделяемые деньги налогоплательщиков не доходят до работников села. В период 2011-15гг. среднегодовая господдержка составила примерно $ 1,7 млрд., т.е. $ 5607 на одного занятого в сельском хозяйстве. При этом работник этого сектора получал только $ 3240.

Нет сомнения, что АПК стал тем сектором экономики, где концентрация бюджетных прилипал, распильщиков и фентифлюхтеров превысила все мыслимые и немыслимые размеры.

В 2016г. доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП страны составила всего 6,8%. При этом бюджетная поддержка АПК составляет около половины всех денег, которые правительство направляет на поддержку экономики.

В 2016г. бюджетные дотации составили около 51%. За 2010-16гг. чистая прибыль всего сельского хозяйства составила $ 3,7 млрд. За этот же период господдержка составила примерно $ 9,6 млрд.

В этих цифрах квинтэссенция взаимоотношений между государством и АПК. Власти перераспределили в эти три зловещие буквы в 2,6 раза больше денег, чем он при использовании всех ресурсов заработал.

А если монетизировать жэстачайший торговый протекционизм, который гарантирует сбыт белорусскому АПК по завышенным ценам, то закабаление Синеокой аграрными баронами из АПК будет просто пугающим.

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