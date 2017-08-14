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Политика
14.08.2017
Лукашенко высказался о белорусах, «критикующих» русский язык

В интервью телеканалу «Россия 24» Александр Лукашенко пожаловался собеседнику, что даже если бы и хотел на родном языке постоянно разговаривать, не получится, так как, цитата, «в белорусском не всегда можно найти нужные для разговора слова». А русский, мол, гораздо богаче.

«Русский язык сегодня — это добро для нас. Я часто об этом говорю, что белорусский язык относительно молодой. Ведь во многих вопросах, темах, особенно в терминологии (физика, химия, математика и др.), у нас просто нет соответствующих понятий в белорусском языке», — заявил Лукашенко, передает «Белсат».

По его словам, он знает белорусский, однако душа его — в языке русском. Также, как и у абсолютного большинства белорусов, утверждает Лукашенко:

«Те, кто критикуют сегодня русский язык, они, возможно, и не противники его, а просто таким образом хотят поднять белорусский язык до уровня русского языка».

То ли забыл, то ли не знал, но Лукашенко ни словом не упомянул о корнях родного языка в древнерусском, который берет свое начало в XIII веке. Промолчал и о 500-летии белорусского книгопечатания, которое на днях праздновали белорусы. Да и о ряде современных специальных технических словарей и школьных программ, благодаря которым преподается и математика, и география, и физика по-белорусски, Лукашенко российскому каналу решил не говорить.

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