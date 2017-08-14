Политический обозреватель «Советской Белоруссии»: «Польша — страна-ублюдок»

Скандальные высказывания в фейсбуке позволил себе политический обозреватель холдинга «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов.

Его место работы обозначено как «Народная газета», однако журналист пишет ежедневные отчеты о деятельности Александра Лукашенко для «Советской Белоруссии».

Он признался, что однажды в студенческие времена ездил в Польшу, но не собирается.

«Да, Польша — восточный форпост ЕС, на неё Брюссель возлагает определённые надежды по дрессировке постсоветских республик… А я говорю про политику. Про то, что нас, студентов из Беларуси и Украины обокрали в ОХРАНЯЕМОМ бассейне — и полиция откровенно смеялась с наших попыток подать заявление. А потом смеялся и весь тот городок, тыкая пальцем в спину… Я уже не говорю про их реакцию на катастрофу их самолёта под Смоленском из-за безмозглости ихнего ж президента… Короче, страна-ублюдок и страна-выродок планеты. Хуже разве что нынешняя Украина», — уверен политический обозреватель издания Администрации президента.

В комментариях другие журналисты «Советской Белорусии» посоветовали Осипову быть более сдержанным.

После публикации в «Нашей Ниве» пост в фейсбуке был удален или скрыт.