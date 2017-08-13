Лукашенко вспомнил о «шапке Мономаха», которую он якобы хотел унести в Минск

Об этом глава Беларуси заявил во время интервью программе «Формула власти» на телеканале «Россия 24», которое вышло в эфир в воскресенье, 13 августа.

— У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве, — сказал Александр Лукашенко. — Там все прописано. Мы в свое время не приняли на референдуме Конституцию будущего нашего союза. Возьмите договор, посмотрите — это мини-Конституция, там и общая валюта прописана, какая должна быть, и функции общего государства, и органы власти Союзного государства, полномочия и так далее. Но тогда на это не пошли — вы помните, «шапка Мономаха», которую я якобы хотел унести в Минск. Глупость полная! Сегодня уже через призму прошедшего времени мы это видим.

По мнению Лукашенко, Беларусь и Россия не должны допускать отката в двусторонних отношениях.

— Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через международные пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам на границе под Брестом… В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться, — заявил глава Беларуси.