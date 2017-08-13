Британский певец в 4-звездочном отеле в Минске набрал ванну ржавой воды
Джон Ньюман, приехавший в Минск на фестиваль A-fest, останавливался в четырехзвездочной гостинице Renaissance на проспекте Дзержинского.
12 августа перед концертом, приблизительно в час дня, он опубликовал видео в Instagram Stories, в котором в ванну набиралась ржавая вода.
Скриншот видео
— Wow, something’s not right (воу, что-то не так), — прокомментировал певец видео.
Оперативно получить комментарий у администрации гостиницы не удалось.
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