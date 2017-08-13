Британский певец в 4-звездочном отеле в Минске набрал ванну ржавой воды

Джон Ньюман, приехавший в Минск на фестиваль A-fest, останавливался в четырехзвездочной гостинице Renaissance на проспекте Дзержинского.

12 августа перед концертом, приблизительно в час дня, он опубликовал видео в Instagram Stories, в котором в ванну набиралась ржавая вода.

Скриншот видео

— Wow, something’s not right (воу, что-то не так), — прокомментировал певец видео.

Оперативно получить комментарий у администрации гостиницы не удалось.