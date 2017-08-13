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Экономика
13.08.2017
Глава Слуцкого района рассказал, сколько зарабатывают комбайнеры в день

Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский заявил, комбайнёры в день зарабатывают 100−150 рублей.

Андрей Янчевский. Фото Алесь Достанко, kurjer.info

Также руководитель местной вертикали рассказал о стиле своей работы:

— Эти дни я постоянно провожу в поле. Могу остановить любой комбайн и проверить. Механизаторы привыкли и относятся с пониманием, — приводит kurjer.info слова Андрея Янчевского.

На форуме издания один из читателей задается вопросом: «А после жатвы комбайнеры тоже будут так хорошо получать? Оставшиеся 11 месяцев. А, тов. Янчевский?»

«Ну почему губернатор Калифорнии никогда не станет останавливать комбайн местного фермера и допрашивать его? — рассуждает читательница «Інфа-Кур'ера» Натали. — А смысл? Местный аграрий просто скажет «Fuck you!» и поедет дальше. Потому что Билл или Джон — свободные землепашцы, хозяева.

…И только у нас, в РБ, любой хрен с бугра может приехать и кошмарить крестьянина. Сам-то этот чинуша гораздо меньше понимает в сельскохозяйственном процессе, чем тот же механизатор.

…Вот и стоит мужик перед чиновником навытяжку, а про себя думает: «Когда ж ты, съе...ся и дашь мне спокойно работать, пока погода на дворе?»

 
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