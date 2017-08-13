В Могилеве «жигули» с номерами ЛНР отправили на штрафстоянку

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев.

«История с появлением в Могилеве «копейки» с номерными знаками несуществующей «Луганской народной республики» получила неожиданное продолжение.

Как мне пояснили в ГАИ Октябрьского р-на Могилева, это авто уже более месяца на штрафстоянке, материалы для проверки (номер кузова, номер двигателя и т.д.) отправлены в компетентные органы Украины».

Документы и номерные знаки, выданные фейковой организацией, в нашей стране недействительны, делает вывод Шанцев.