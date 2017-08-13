Борисовский предприниматель Виктор Горбачев – об инициативе Беллегпрома одеть учителей в форму.

«В первую очередь, это «заслужили» преподаватели. Гениальная идея! Это в виде награды за регулярно проводимые ими «честные выборы» и правильный подсчет голосов, — иронизирует бизнесмен на своей странице в Фейсбуке. — Народ должен знать своих героев в лицо. Если форму введут для учителей, то и на избирательных участках они должны быть обязательно в ней! Здорово же! Идёт учитель в форме — салют учителю! Плывёт иль проезжает, по форме видать, — салют опять!

Глядишь, скоро нас всех оденут в форму. В зависимости от нашей работы и мышления. Кого в полосатую робу, а кого в крапинку. И работы Беллегпрому хватит на века!

Будет видно, где кто идёт и к какой группе относится. Потом построят в шеренги и заставят ходить строем. От квартиры до работы. И обратно. И «тунеядцев» будет видно сразу же. Кроме формы, у них ещё и вилы будут в зубах.

…Никакой индивидуальности в такой стране не должно быть! Так что, ждем форму для чиновников, студентов, «тунеядцев», предпринимателей и прочих обывателей. Начнем с учителей, а потом уже всю страну оденем и обуем. Выдать всем, причем не бесплатно. Сапоги, телогрейки, шапки-ушанки, кальсоны, панталоны и прочие атрибуты «демократии».

Создать специальную службу, которая будет останавливать на улице и проверять, правильно ли человек одет. Забыл одеть один из атрибутов? Штраф 100 базовых. Если второй раз попался - расстрел. Показательный и на месте. Чтобы другим пример был. Почему? Ибо у нынешнего режима функция мозга, отвечающая за здравый смысл, удалена и отсутствует полностью. Данная функция заменена на другую — функцию страха.

…Первыми в униформу должны одеться все руководители «Беллегпрома». Как образцовое подразделение.

Верной дорогой идете, товарищи! Левой-левой, марш левой!

Текст для умеющих читать между строчек. Понимающих. С юмором. Но! Помните, всё, над чем мы смеялись ранее, и не верили, рано или поздно этой несменяемой властью превращалось в реальность».