В Минске мальчика укусила гадюка

«Моего сына Яна укусила змея», — сообщил «Нашай Ніве» его отец Данила Лях.

Потерпевший Янка Лях

Несчастный случай произошел в среду, и только теперь, когда жизни мальчика ничего не угрожает, отец решил сообщить об этом СМИ.

Яну 10 лет, он учащийся белорусскоязычной 23-й гимназии. Во вторник днем мальчик вышел из подъезда во двор улицы Кунцевщина, и сразу увидел детей, собравшихся в одном месте и что-то рассматривавших. Он также заинтересовался, подошел — прямо перед подъездом лежала змея. Дети ее толкали, играли. Янка также принял участие в общей забаве, однако как только поднес к змее палец, она его укусила.

Мальчик очень испугался, прибежал домой, плакал: из указательного пальца сочилась кровь. Сначала мать решила дежурно отвести его в поликлинику, но по дороге туда ему стало плохо: Янка побледнел и перестал видеть. Тогда уже родители вызвали скорую и МЧС.

- Никто не ожидает встретить гадюку на ступеньках своего дома в городе. Это же не лес. Поэтому для нас это был форс-мажор, а Янка не знал, как нужно себя вести со змеей, - комментирует происшествие отец.

Мальчика привезли в реанимацию 3-й городской детской больницы, врачи которой сначала сомневались, что укусить малыша в городе могла гадюка, мол, откуда она взялась в Минске? Все были уверены, что это медянка. И только когда МЧС вынесли вердикт — это гадюка обыкновенная, так как глаза у нее с вертикальным разрезом, спор остановился.

Яну ввели сыворотку-противоядие, несколько дней он провел в реанимации. Сейчас его состояние стабильное, мальчик чувствует себя хорошо. Правда, до сих пор ужаленная рука остается в отеках и гематомах. В больнице он проведет еще минимум неделю. Родители рассказали «Нашай Ніве», что очень благодарны врачам и надеются, что никаких последствий для организма яд иметь не будет.

Виновницу же происшествия почти сразу отловили сотрудники МЧС, хотя она пыталась бежать, поместили в банку и изолировали.

Напомним, 3 августа сотрудники МЧС ликвидировали гадюку в столичной квартире на улице Ландера: та затаилась в плите. В июне змея также укусила мужчину около Дроздов. Возможно, такая гиперактивность змей в столице связана с мокрым летом.