23 жестких, но чертовски точных совета о любви

Здоровый цинизм практикующего психолога с 30-летним стажем Михаила Лабковского никого не оставляет равнодушным.

Но стоит признать, за кажущейся резкостью много правды.

1. Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. А тот, кто принимает себя таким, какой он есть, живет вкусной, полноценной жизнью, несмотря на все возможные житейские проблемы.

2. Если самый лучший секс у вас после скандала, то это ненадолго – скоро останутся одни скандалы.

3. Если вам с мужчиной некомфортно на первом, втором, третьем свидании, не назначайте четвертое. В первые встречи мужчина показывает себя наилучшим образом, и если вам уже неприятно находиться с ним рядом, ничего хорошего из этих отношений не выйдет.

4. Людей не любят за то, что они прогибаются. Парадокс заключается в том, что стервозных женщин мужчины просто обожают.

5. Что касается молодых, успешных и красивых женщин, которые не могут найти себе пару, потому что у них, мол, планка высокая, — это неспособность к отношениям и страх перед ними.

6. Мы меряем любовь уровнем страдания. А здоровая любовь — это про то, насколько ты счастлив.

7. Если вы хотите выйти замуж, вам надо перестать об этом думать. Это то же самое, что и желание иметь куклу на капоте, фату и остальное дерьмо. У здоровых людей ситуация выглядит немного по-другому. Первое — у них есть потребность любить. С этой потребностью любить они находят мужчину, который их любит.

8. Здоровые люди всегда выбирают себя, а невротики — отношения в ущерб себе, и в этом самая главная разница.

9. Никогда не надо общаться с женатыми мужчинами. Рыбой торгуют в рыбном магазине, мясом — в мясном. Не теряйте времени. Женатому мужчине не нужна жена, у него дома одна уже есть.

10. Если вы хотите замуж, встречаетесь или даже живете вместе уже полгода-год и ничего не происходит, надо спросить один раз, хочет ли он семью и свадьбу. Если мужчина не готов создавать семью, значит, пришла пора с ним попрощаться. По-хорошему, конечно. Типа «я очень тепло к тебе отношусь и буду продолжать в том же духе, но подальше от тебя».

11. Если человек другому человеку заменяет весь мир, это означает, что своего мира у него попросту нет.

12. Любая — и я подчеркиваю это — любая женщина, которая годами сидит дома и занимается только хозяйством и детьми, деградирует. Это неизбежно. И в конце концов мужчине становится скучно с женой, он начинает считать ее глуповатой, а там и до развода полшага. И заметьте: изначально мужчина ни на чем не настаивал, это женщина с радостью и хлопая в ладоши решила сидеть дома.

13. Одиночество — это не отсутствие любви вокруг. Это отсутствие интереса к себе.

14. Если он вас напрягает, просто расстаньтесь с ним. Не бойтесь остаться одна. Ни один мужчина в целом свете не стоит того, чтобы ломать себя, прогибаться под него, пренебрегать своими желаниями и потребностями. Ни один.

15. Все просто: есть он — такой, какой есть. И есть вы — такая, какая есть. Вам или хорошо вместе, или надо разойтись. Причем лучше до того, как вы взяли ипотеку и родили троих детей.

16. Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда выбирает себя. Ни красота, ни любовь не требуют жертв. А если требуют, это точно не ваша история. Валите. Нет такой цели, ради которой стоит что-то терпеть в отношениях.

17. Всю жизнь на цыпочках не простоишь, а разочаровываться всегда больнее, чем изначально показать себя настоящую.

18. Насчет поиска партнера скажу, а кого искать-то? Единственное качество, которое может быть у твоего партнера, — это то, что он тебя цепляет. Все остальное не играет никакой роли вообще. Если ты его любишь, переживаешь за него, волнуешься — тогда нет никаких «планок».

19. Люди, которые не любят себя, не могут любить друг друга, поэтому пары счастливой у них тоже быть не может.

20. Что надо сделать, чтобы выйти замуж? А всего-навсего надо сделать только одно — быть самой собой. Этого достаточно. И любят в принципе только за это.

21. Если вам не нравится, как он к вам относится, делает что-то неприятное, вы говорите ему об этом один раз. Если дело не меняется — до свидания.

22. Нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет.

23. Единственное время в жизни человека, когда он объективно зависим и когда его можно считать заложником – это детство и зависимость от родителей. Длится это сравнительно недолго.

В остальных случаях пребывание в любых отношениях есть выбор взрослого человека.