«Глеб был в шоке, когда услышал о зарплате пять тысяч евро»

Александром Глебом интересуется польская «Сандецья».

Главный редактор польского футбольного портала 2×45.info Пшемыслав Михаляк рассказал, что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется «Сандецья» Новы-Сонч.

— Именно «Сандецья» является клубом, о котором в контексте Александра Глеба вспоминал Петр Козьмински из Super Express. Когда сначала белорус узнал о пяти тысячах евро, был в шоке, что можно столько платить, но выдвинул свои условия: минимум 10 тысяч евро «чистыми», — написал Михаляк в статье для 2×45.info.

Напомним, ранее Super Express сообщил, что Александр Глеб ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Польши.

После 4-х туров чемпионата Польши «Сандецья» занимает 9-е место.

Минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов».