В Бресте ребенок умер от пневмонии

В момент смерти малыша родители находились дома в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительная причина смерти – пневмония. За медицинской помощью родители не обращались.

Об этом zarya.by сообщили в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета.

Ребенок проживал совместно с безработным отцом и матерью 1986 года рождения. Семья находилась в социально-опасном положении по причине злоупотребления спиртных напитков родителями, которые неоднократно лишались родительских прав. Но впоследствии обращались с заявлениями о возврате детей, по причине исправления.