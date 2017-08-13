Мужчина подорвался на снаряде на военном полигоне в Осиповичском районе

12 августа на военном полигоне Репище в Осиповичском районе погиб мужчина.

Об этом TUT.BY анонимно сообщили местные жители. Факт гибели подтвердили в Пуховичском РОВД, сотрудники которого выезжали на место происшествия.

Мужчина подорвался на «неустановленном боеприпасе», сообщили в РОВД. На полигоне он находился вместе с сыном и братом. Они от взрыва не пострадали.

Военный полигон Репище — действующий, вход туда закрыт. Однако люди собирают там грибы, рассказал TUT.BY один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным. Вероятно, погибший тоже приехал туда за грибами.

— В Осиповичах есть военная часть (в/ч 12 147 — Прим. TUT.BY), а на этом полигоне проходят учения. Там запрещено находиться, но по выходным там не стреляют, поэтому люди туда едут, несмотря ни на что, — рассказал местный житель. — Я сам был свидетелем, как люди собирают грибы, найдут снаряд, в руках подержат, бросят, и дальше пошли.