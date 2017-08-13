Фестиваль A-Fest: на природе отдохнул весь Минск

В субботу 12 августа в Лошицком парке во второй раз прошел масштабный фестиваль A-Fest — финальный летний опен-эйр, где бесплатно под европейские мелодии отдыхал весь Минск.

Более 150 000 посетителей, Джон Ньюман в хедлайнерах, 114 точек на фудкорте и караоке-пикник на трех площадках — праздник в Лошицком парке стал подарком бренда «Аливария» городу и всем жителям к 950-летию Минска.

Джон Ньюман

Европейскими хедлайнерами A-Fest в этом году стали украинка Мария Чайковская, немецкие джаз-экспериментаторы De-Phazz и Джон Ньюман.

Мария Чайковская

Британский «Элвис» показал новое полуторачасовое шоу, а главный хит Ньюмана «Love Me Again» минчане исполнили многотысячным хором.

По обе стороны от главной сцены расположились площадки для отдыха. Минчане играли в футбол и пляжный волейбол, соревновались в гонках на пивных бочках, демонстрировали ловкость и скорость на полосе препятствий.

По всему парку прятались точки масштабного квеста от музея «Аливария», пройдя который, посетители узнавали историю города и пивзавода.

Более 110 команд присоединились к рекордной по размерам «Мозгобойне», и, сидя на траве, отвечали на вопросы популярной интеллектуальной игры.

Объединить на A-Fest современность и историю смогли при помощи караоке-пикника. Наподобие открытого микрофона в центре Берлина или караоке на Майдане, в Лошицком парке открыли сразу три караоке-поляны, чтобы каждый мог стать звездой «на час».

Всего в караоке-пикнике за день прозвучали более 300 композиций на 7 языках, выйти на сцену и проявить свой талант смогли более 500 посетителей.

Фестиваль в Лошицком парке стал рекордным по количеству посетителей и финальным бесплатным столичным фестом, где на природе мог отдохнуть весь Минск.