Сделано в Беларуси: туалеты, в которых все включено

В гостинице на Нарочи функционирует туалет, в который можно ходить вдвоем, а в Барановичах есть WC, где посетителям предлагают бесплатно почистить обувь.

Снимок этого туалета в гостинице «Нарочь» разместил в Фейсбуке Андрей Литвин.

«Когда-то подобное фото недостроенного туалета в Сочи разлетелось по сети и вызвало бурю насмешек. На Нарочи в гостинице при входе в столовую много лет функционирует подобная конструкция. Как? Зачем? Для кого? - недоумевает автор поста. - Туалет женский! Если вы с подружкой - можно держаться за руки?»

Фото этого туалета на вокзале в Барановичах разлетелось в Сети в воскресенье. «Весь соцпакет», - шутят пользователи.