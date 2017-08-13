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13.08.2017
Салiдарнасць
Россияне избили жителя Гомеля и угнали два его байка

Инцидент произошел 11 августа в деревне Романовичи Гомельского района.

22-летний гомельчанин разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла «Suzuki GSX 1300R». Покупатели нашлись в России.

Два приятеля из Курской области приехали в деревню Романовичи для встречи с продавцом. Один из покупателей схватил молоток с резиновой головкой и начал бить продавца по голове и другим частям тела. Гомельчанин упал. Разбойники скрылись на байках, принадлежащих продавцу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Родственница потерпевшего увидела в окно дома, как молодой человек пытается встать с земли, вызвала скорую помощь и милицию.

Продавец мотоцикла с тяжелыми травмами госпитализирован и находится в реанимации.

Одного преступника задержали недалеко от деревни Корма. Сотрудник милиции запрыгнул на набирающую скорость «Ямаху» и повалил мотоцикл с наездником на землю. Второму россиянину на «Сузуки» удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

 
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