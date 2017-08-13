В каких водоемах Беларуси ограничено и запрещено купание

В Беларуси территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание в водоемах 14 зон отдыха, запрещено в двух.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено в девяти зонах рекреации. В Брестской области это зона отдыха в Микашевичах на пересечении улиц Парковая и Озерная, в Гомельской — пляжи «Прудковский» по ул. Кожара и «Новобелицкий» в Гомеле, в Минской — пляжная зона водоема в агрогородке Гоцк Солигорского района. В Могилевской области в список попали зоны рекреации «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района, в Минске — пляж № 9 Заславского водохранилища.

Купание, как взрослых, так и детей, ограничено в пяти зонах рекреации в Могилевской области. Это зоны рекреации на Днепре в Могилеве и Шклове, на Гребеневском озере в Могилеве, а также пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района.

В Минской области санэпидемстанция запретила купание в реке Случь в районе 11-го городка по улице Социалистической в Слуцке, а также в водохранилище Рудня в Слуцком районе.

В сообщении отмечается, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 августа провели обследования 408 зон рекреации.