В Минске пропала десятилетняя девочка

Фрунзенским РУВД столицы разыскивается 10-летняя Полина Богодяж.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», девочка ушла из дома в неизвестном направлении 12 августа около 12.00.

Полина Богодяж проживает в Минске по ул. Колесникова, 19. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Ребенок страдает психическими расстройствами.

Приметы: на вид 12 лет, рост 145−150 см, плотного телосложения, глаза каре-зеленые, волосы русые до лопаток.

Была одета: светлая майка, синие спортивные штаны с белыми лампасами, резиновые сиреневые шлепанцы.