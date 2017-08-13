В США автомобиль въехал в толпу на митинге

В субботу автомобиль на большой скорости въехал в толпу протестующих в штате Вирджиния, США. Один человек погиб, 19 ранены.

Водитель уехал с места происшествия, но позже был задержан.

Целый день 12 августа в Шарлоттсвилле продолжались столкновения между крайне правыми активистами и их противниками.

Президент США Дональд Трамп настоятельно призвал людей в Соединенных Штатах объединиться после столкновений в Виргинии, которые произошли накануне запланированного митинга сторонников превосходства белой расы.

В своем сообщении в Twitter от 12 августа Трамп сказал: «Мы все должны объединиться и осудить все, что воплощает ненависть. В Америке нет места насилию. Пойдем вместе, как один!»

Власти города Шарлотсвилл, штат Виргиния, разрешили проведение митинга сторонников превосходства белой расы как акцию протеста против решения городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - предводителя Конфедератов времен гражданской войны в США - 1861-1865 годов.

Однако митинг был отменен после того, как губернатор штата Виргиния Терри Маколифф объявил чрезвычайное положение, после того, как утром утром 12 августа сотни тысяч белых сторонников превосходства белой расы столкнулись со своими противниками в Шарлоттсвилле.

Антидиффамационная лига и Южный центр борьбы с нищетой, которые отслеживают экстремистские группы в Соединенных Штатах, заявили, что митинг имеет потенциал быть крупнейшим в своем роде, по крайней мере, за десять лет.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один – арестован.