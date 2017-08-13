Светлана Алексиевич помогла инвалиду из Пинска купить протез

Об этом нобелевскую лауреатку на встрече в Гомеле 12 августа попросил правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Весной Николай Кричко выходил в Пинске на акцию протеста против «тунеядского» декрета № 3 на костылях, по сути, на одной ноге!

Николай Кричко, Пинск, 20 марта 2017 года

Как сообщает Радыё Свабода, почти полтора десятилетия из-за маленькой пенсии инвалид не мог купить себе удобный импортный протез, который сегодня стоит 6 000 рублей. Половину суммы на протез собрала общественность, а вторую половину дала Светлана Алексиевич со своей нобелевской премии.

Помогла писательница и жительнице Гомеля Наталье Василенко с третьей группой инвалидности. Алексиевич передала ей тысячу долларов и попросила местных журналистов помочь Василенко оплатить кредит и коммунальные услуги. Писательница финансово помогает Наталье Василенко, ежемесячно перечисляет ей определенную сумму, сообщает БелаПАН.