Федынич: «Комлик ни в чем не виноват»

После предъявления обвинения главному бухгалтеру Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Игорю Комлику руководитель этого профсоюза Геннадий Федынич также не исключает своего задержания.

Сейчас он является подозреваемым по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Главному бухгалтеру профсоюза РЭП предъявили обвинения

По словам Федынича, он морально подготовлен к задержанию. Даже ссобойку с вещами первой необходимости берет с собой ежедневно. Но мысли в первую очередь не об этом, а о том, как поддержать работу профсоюза, которая сильно нарушена насильственным вмешательством, - говорит Геннадий Федынич в интервью «Радыё Рацыя».

– Сейчас делаем все, чтобы работали все, так как в бухгалтерии сильный беспорядок, мы не находим документов, не можем даже людям выдать зарплату, потому что не находим ведомостей за июль. Надо что-то снова делать, а главного бухгалтера нет. Есть масса проблем, которые надо решать, чтобы организация работала, так как, если закрывают меня и нет главного бухгалтера, организация парализуется и они, безусловно, это знают, не могут не знать. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы при любых обстоятельствах организация работала.

– А те, обвинения, что предъявили Комлику...

– Комлик ни в чем не виноват, как и я. Какие обвинения? Какие налоги? Что, кто-то брал деньги себе в карман и не платил налоги? Безусловно, все это сделано таким образом, чтобы на опыте РЭП приструнить всех остальных. И время соответственно подобранно: жара, все в отпусках, никто не заметит. Но кому надо, те заметят.

– Как то, что произошло, повлияло на членов организации? Кто-то испугался?

– Если мы в Горках создали новую профсоюзную группу, если за последнюю неделю пришло более 20 новых заявлений на вступление в профсоюз, то это говорит о том, что никто здесь не испугался, что профсоюз работал и в любом случае будет работать на благо людей.

– Как Игорь Комлик держится, есть с ним какая-то связь?

– Связи нет. К нему ходил адвокат, я говорил с женой. Чувствует он себя хорошо. Это все, что я знаю.

– Как отреагировало международное сообщество, ваши коллеги?

– У нас есть коллеги в IndustriAL, в Международной конфедерации профсоюзов, и они сделали заявление. Это только предупреждение. Теперь они будут работать по всем направлениям. С теми, кто выдает кредиты Беларуси. Это же нарушение 87-й конвенции. Структуры власти считают, что это не так, но все соответствует тому, что она нарушена.

Можно было сделать совсем по-другому: если есть какие-то вопросы, то вызвали бы председателя, вызвали бы главного бухгалтера, показали бы документы, которые у вас там есть, услышали бы соответствующие ответы. А не хватает вам этих ответов, то принимайте тогда какие-то меры, задержание или другие. А совершать такое насилие на весь мир... Это же не просто на всю Беларусь, а на весь мир сделано.

«Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»