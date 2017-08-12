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Экономика
12.08.2017
Салiдарнасць
Экономист прокомментировал «сенсацию» о снижении цен в Беларуси

За июль Белстат зафиксировал снижение цен на товары и платные услуги на 0,1%. Значит ли это, что инфляции в стране больше не будет?

Тем более недавно министр экономики Владимир Зиновский заявил: «Не надо ждать роста цен. Будет хороший урожай, и цены на продукты будут в том диапазоне, который уже сложился. Будет все хорошо».

Однако руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что июльские данные – это «временный взбрык, но никак не устойчивая тенденция».

Вот что экономист отметил на primus.by, говоря на «вроде бы сенсационную тему».

– Сторонники правительства заговорили о том, что у нас, наконец, пришла ценовая стабильность. И цены за год едва ли превысят 7% годовых. Друзья, 7% инфляции в год – это очень высоко на фоне того, что большинство стран нашего региона работают в режиме 1-2% в год, – сказал Ярослав Романчук. – 0,1% в июле – это, конечно же, сезонное колебание, это те же овощи. И, конечно же, приказ Александра Лукашенко не поднимать цены, в том числе, на услуги ЖКХ.

Экономист отметил: при том, что цены в стране периодически регулируются, инфляция остается одной из самых высоких в мире.

– Так что за этой вроде бы позитивной новостью едва ли стоит ждать какой-то тенденции. Тенденция была бы, если бы такого рода данные были бы подтверждены денежно-кредитной статистикой, статистикой, касающейся развития конкуренции на внутреннем рынке. Хорошо, что дефляция, замечательно, что цены стабилизировались – но это временное явление. Думаю, если по году у нас будет 7% инфляции, то это будет успех – в первую очередь Национального банка, – считает Ярослав Романчук.

Экономист обратил внимание на один из факторов, который может привести к дальнейшей инфляции. Напомним, недавно Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ: «Головой отвечает Каллаур, в пристежку — Кобяков».

– Вброшенные в сельское хозяйство деньги не могут не оказать влияния на динамику цен, на курсовую динамику. Соответственно мы не далеко ушли от порочного круга инфляционно-девальвационной спирали, которая затихорилась, затаилась, прижалась, но едва ли ушла с нашей экономики, – сказал руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.

«В Дроздах и в министерской столовой все подешевело, чего ж тут непонятного»

 
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