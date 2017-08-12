Комбайнер, которому жал руку Лукашенко: «Вас тоже буду «братаном» называть»

Комбайнер Николай Хоружий из Коссова рассказал «Першаму Рэгіёну» о встрече с Александром Лукашенко во время его визита в Ивацевичский район 10 августа.

Журналисты нашли семью Хоружих в поле около Белавичей, где они жали овес на комбайне ОАО «Коссово». Николай шутит, что после встречи с президентом к нему стали ходить коллеги, чтобы «пожать руку, которую жал Лукашенко»:

«Говорю, можете подходить, здороваться, с вас 5 долларов за рукопожатие. Вчера, говорю, Александр Григорьевич за эту руку держался, так что разрешаю и вам подержаться, только за 5 долларов», — смеется Николай.

Спрашиваем у Николая, как так получилось, что Лукашенко подошел именно к нему, не заранее ли его отобрали:

«Мы там жали возле дороги, мы знали, что он приедет в Квасевичи, ну может в Коссово заедет, но что именно к нам — никто не знал. Мы просто жали, а тут перекрыли движение уже, все — ждут он должен ехать. А мы стоим полные — машины нету на отгрузку. А машина стоит в оцеплении, к нам не пропускают. А потом уже наш председатель позвонил — пропустили, приехала, выгрузились. А тут какой-то мужик бежит — „всё, кидай тут, едь в ту загонку, так надо.“ Говорит, мол, когда кортеж будет идти, то я поеду. Ну так и получилось…» — рассказал Николай Хоружий.

На вопрос о чем говорили с Лукашенко, Николай ответил: «Он спросил про комбайн, говорю, нормальный комбайн. Про жену спросил, помогает ли…»

Фото: Первый регион

Николай Хоружий пояснил и значение рукопожатия с Лукашенко, снимок которого облетел многие СМИ:

«Я знал, что он погранец, а я тоже в погранвойсках служил. Я ему и говорю — «Александр Григорьевич, вы в погранвойсках служили. А у нас, у погранцов принято друг друга называть «братанами», и я, говорю, вас тоже буду «братаном» называть. И все, он сам так руку мне выставил, ну, по-братски».

Спрашиваем Ирину Хоружую, какие у нее ощущения после того, как президент подарил цветы:

«Это не высказать. Необъяснимое ощущение…»

«Ой, с этим букетом… Уже и дочкам порассылала по телефону этот букет», — добавляет Николай.

Хоружие планируют достичь намолота в 1000 тонн.

Николай — один из лучших комбайнеров ОАО «Коссово». Говорит, «если Бог даст», завтра 1000 тон намолотит. Вместе с женой Ириной они уже не первый год работают на комбайне. Рядом в поле ездит и комбайн их сына. В целом, в семье Хоружих — уже целая династия хлеборобов. Отец Николая до сих пор в свои больше чем 70 лет работает трактористом в этой же сельхозорганизации.

Теперь Николай Хоружий еще и обрел славу человека, с которым беседовал Лукашенко. Говорит, уже принял десятки звонков:

«Сегодня с утра „братаны“ звонят — с Волковысска, Гродно, Бреста, Пинска… Поздравляют, спрашивают, как это так я с самим президентом здоровался».

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