Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»

Такое мнение «Радыё Свабода» высказал директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова профессор, доктор медицинских наук Олег Суконко.

«Раньше это были какие-то разгромные операции, которые калечили»

– Есть неверное впечатление у населения, что после рака жизни нет. Онкологические больные, – не редкий случай на сегодняшний день. Приблизительно 70% людей, которые лечатся, живут достаточно долго, многие заканчивают свой жизненный путь не через рак, а вследствие других болезней – сердца, инсультов. После рака достаточно долго живут люди, так как онкология сделала значительные шаги за последние годы.

Что касается лечения онкологических больных ... Раньше это были какие-то разгромные операции, которые калечили, человек оставался инвалидом. Все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы человек не был инвалидом, чтобы он работал, чтобы стал после лечения нормальным человеком, конечно, сохраняя уже другие стандарты жизни.

Что я имею в виду? Когда он курил, мы работаем с ним, чтобы он бросил курить. Чтобы не переедать, занимался спортом ... Я знаю людей, которые живут и 30 лет, и 40 лет после рака.

«Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»

– В моей семье было достаточно много трагедий. У меня, не буду скрывать, жена умерла от раковой болезни, и сестра, поэтому я прошел сам через это и знаю, как это изнутри происходит.

Вообще на сегодняшний день за рубежом, в США, например, говорят, что рак – это уже не болезнь, это переход в другое состояние человека. Почему? Потому что генетически каждый человек, так задумано природой, а может еще кем-то (мы этого не знаем) – мы все несем в себе генетическую информацию в нашем геноме о развитии ракового заболевания. Это доказано. Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения каждый человек.

Поэтому это, может быть, даже и не болезнь, а другое состояние человека. И если мы говорим, что если у нас это заложено на генетическом уровне, можем ли мы говорить о выздоровление от рака? Речь идет о продлении жизни на 30, 40, 50 лет. Мы считаем, что этот человек выздоровел. И мы продлеваем жизнь на такие достаточно большие сроки.