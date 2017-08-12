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Комментарии
12.08.2017
Сванидзе: «Угроза распада России, к сожалению, достаточно реальна»

Об этом Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы».

Журналисту и историку задали такой вопрос: «Будет ли подписано продление договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, ваше мнение? Почему Россия является федерацией только на бумаге, а по сути постепенно превращается все более в унитарное государство где все держится на силовых структурах и пропаганде?».

– Вы знаете, на мой взгляд, продления договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью не будет – и, на мой взгляд, это было бы правильно, — но боюсь, что его не будет, – ответил Николай Сванидзе. – Вообще Унитарность нынешняя (России), она, конечно, очень опасна. Потому что в случае малейшего ослабления федерального центра взбунтуются регионы, и может произойти то, что, в конечном счете стало, может быть, главной причиной развала Советского Союза в свое время.

…Мне кажется, угроза распада России, к сожалению, достаточно реальна. И я считаю, что то, чего мы должны сейчас больше всего опасаться – именно реальности этой угрозы.

Сванидзе: «США уже тошнит от роли мирового полицейского»

 
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